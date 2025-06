Il dehors fantasma di via Boston: "Il locale ha chiuso nel 2019, perché non smontarlo?"

Un dehors che resta in piedi, nonostante la pizzeria che lo ospitava abbia cessato l’attività da tempo (dalla fine del 2019). È questo il tema al centro dell’interpellanza presentata da Rita Grimaudo, consigliera del Movimento 5 Stelle in Circoscrizione 2, durante una delle ultime sedute del Consiglio.

La struttura in questione si trova in via Boston, davanti all’ex pizzeria Capitan Marbur. Un cartello affisso sulla vetrina annuncia che il locale è sottoposto a sequestro, ma all’esterno nulla è cambiato: il dehors continua a occupare suolo pubblico, "ostacolando - racconta la consigliera -, il passaggio pedonale e limitando i parcheggi".

"Il locale non è più aperto da tempo, ma il dehors è rimasto intatto, come se nulla fosse cambiato. Non è chiaro perché una struttura di questo tipo possa continuare a rimanere montata - ha dichiarato Grimaudo -. Chiediamo chiarezza: è normale che un’attività chiusa mantenga ancora l’occupazione del suolo pubblico?".

Alla richiesta ha risposto Riccardo Prisco, coordinatore al Commercio per la Circoscrizione 2, precisando che il dehors in questione non è un semplice allestimento temporaneo, ma rientra nella categoria dei “padiglioni”, ovvero strutture più complesse, autorizzate tramite permesso di costruire. "Dalle verifiche effettuate, la società risulta ancora formalmente attiva - ha spiegato Prisco -. È necessario capire a che punto sia il procedimento giudiziario legato al sequestro del locale, perché potrebbe incidere sulla possibilità di intervenire (o meno) sulla rimozione del padiglione stesso". Il caso resta dunque in sospeso. "Sicuramente una nuova apertura commerciale sarebbe una bella notizia per il quartiere" ha concluso Prisco.