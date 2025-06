Borgo Filadelfia, la ciclabile arriva finalmente al traguardo: la fine dei cantieri su via Giordano Bruno è fissata per l'inizio di luglio

Dopo mesi di transenne, operai e disagi, i residenti di Borgo Filadelfia finalmente intravedono la fine dei lavori. Ad inizio luglio si concluderanno infatti i lavori di realizzazione della pista ciclabile di via Giordano Bruno.

A comunicare la deadline l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un'interpellanza della consigliera comunale della Lega Elena Maccanti sui disagi vissuti dagli automobilisti ed abitanti di quest'angolo della Circoscrizione 8.

Ciclabile lungo via Filadelfia

Da mesi, infatti, procede (non speditissimo) il cantiere che è partito dall'incrocio con via Filadelfia, di fatto "abbracciando" lo stadio che fu del Grande Torino. Un intervento che porta al rifacimento e all'allargamento della pista ciclabile che ora sta procedendo verso il quartiere di Santa Rita. E che ha portato al restringimento di via Filadelfia, pur lasciandola a doppio senso di marcia.



E questo intervento si sta ora espandendo in direzione Moncalieri e Nichelino, lungo via Giordano Bruno. La rinnovata pista ciclabile, infatti, oltre a risalire via Filadelfia prosegue verso la periferia e lo fa ricavando uno spazio tra il marciapiede (utilizzato finora come ciclabile) e le auto parcheggiate lungo la linea di scorrimento. Ecco perché le stesse vetture ora sono obbligate a parcheggiare un po' più verso il centro della strada, dove sono stati dipinti i nuovi stalli.

Il progetto del Comune ha introdotto un nuovo attraversamento pedonale vicino all'incrocio con corso Giambone.