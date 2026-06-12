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Sanità | 12 giugno 2026, 13:32

La Fondazione Piemontese per la Ricerca Cancro lancia piano investimenti da oltre 200 mln per Candiolo

Entro il 2035 la superficie dell'istituto si amplierà superando i 95mila metri quadrati

La Fondazione Piemontese per la Ricerca Cancro lancia piano investimenti da oltre 200 mln per Candiolo

Spegne 40 candeline la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, che festeggia la ricorrenza cambiando nome in Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro e lanciando il nuovo piano di sviluppo decennale dell’Istituto di Candiolo- Irccs. Quest'ultimo prevede l’ampliamento della struttura raddoppiando entro il 2035 la capacità di ricerca e l’impatto clinico dell’Istituto e un investimento di oltre 200 milioni di euro per trasformarlo in uno dei centri di ricerca oncologica più avanzati a livello internazionale. 

Al 2035 oltre 95mila mq

L’annuncio è stato dato oggi dalla presidente della Fondazione, Allegra Agnelli, affiancata dal direttore generale, Gianmarco Sala, e dal direttore scientifico dell’Istituto di Candiolo - Irccs, Anna Sapino In particolare, il nuovo piano di sviluppo 2026–2035 prevede che entro il 2035, la superficie passi da 60.000 a oltre 95.000 metri quadrati con nuovi spazi per la ricerca e la degenza oncologica: edifici integrati, connessi da gallerie luminose e luoghi di incontro pensati per favorire il dialogo continuo tra scienza e assistenza clinica.

Verde parte integrante della cura

Il verde diventerà parte integrante dell’esperienza di cura, con parchi, giardini e percorsi nella natura. Particolarmente significativo sarà il nuovo Hospice, concepito come uno spazio raccolto e domestico in cui la presenza dei familiari possa accompagnare i pazienti con serenità, rispetto e dignità. A rendere possibile il nuovo sogno, è stato ribadito, la generosità di centinaia di migliaia di donatori. Nata nel 1986 dall’intuizione della sua Presidente Allegra Agnelli, la Fondazione ha costruito un luogo in cui ogni giorno cura e ricerca si incontrano con l’ obiettivo di portare ai pazienti le terapie più efficaci nel minor tempo possibile.

redazione

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