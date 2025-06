Due giovani Pro Pal di Torino bloccati al Cairo: erano in Egitto alla marcia per Gaza

Due giovani attivisti torinesi, una ventunenne e un venticinquenne, dalle prime informazioni sarebbero studenti della Scuola Holden, sono stati fermati all'aeroporto del Cairo dalle autorità egiziane. Partiti da Torino con l'intenzione di partecipare alla marcia internazionale per Gaza, sono stati bloccati e trattenuti in aeroporto. Secondo quanto riferito da persone in contatto con loro, è possibile che vengano espulsi.

I due giovani, Vittoria Antonioli Arduini e Andrea Usala, sono noti a Torino per aver organizzato, insieme ad altri studenti, un presidio permanente pro Palestina in Piazza Castello. In un messaggio diffuso da Andrea nelle scorse ore, si legge: "Non ci fanno andare al bagno e non ci fanno prendere da mangiare", denunciando le condizioni in cui si trovano.

"C'è un funzionario dell'ambasciata e un team del consolato per assistere tutti gli italiani che sono là e interloquire con le autorità locali quindi seguiamo minuto per minuto con la nostra ambasciata e il nostro consolato la situazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, come riportato dall’Agenzia Ansa, replicando, a margine di una conferenza stampa, a chi gli chiedeva della situazione degli attivisti italiani della global march to Gaza bloccati al Cairo.

I due sono studenti della Scuola Holden: "La Scuola Holden esprime forte preoccupazione per la loro situazione e auspica che con il contributo di tutte le autorità competenti la situazione si risolva nel più breve tempo possibile" scrive l'istituto in una nota stampa.