Riasfaltatura e sistemazione dei marciapiedi: al via gli interventi agli incroci tra via Cigna e Cecchi

Prendono il via lunedì i lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Cigna e via Cecchi, primo di otto cantieri previsti dal progetto approvato dalla Giunta all'inizio di marzo, per un investimento complessivo di 2 milioni e 690 mila euro. L'intervento rientra nel piano straordinario di manutenzione del suolo pubblico "Torino Cambia - Spazi che uniscono", già avviato nei mesi scorsi e sostenuto economicamente da Fondazione CRT.

Grazie ai 32 milioni di euro messi a disposizione dall'ente di origine bancaria, saranno realizzati oltre 140 cantieri in tutto il capoluogo piemontese.

I lavori

Nell'ambito del programma sono previsti: il rifacimento dell'asfalto, la sistemazione dei marciapiedi e delle aree di sosta, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la posa di percorsi tattili per le persone con disabilità visive, l'adeguamento dei semafori e opere per favorire un migliore smaltimento della pioggia.

Torna il 10 tram

Quello all'intersezione di via Cigna - via Cecchi è il primo di tre interventi che accompagnano il ritorno della linea 10, che tornerà a collegare via tram il tracciato completo da corso Settembrini a via Massari. Dalla seconda settimana di luglio i cantieri si sposteranno all'incrocio tra via Cigna, via Maria Ausiliatrice e via Cottolengo e al Rondò della Forca (l'intersezione tra corso Regina Margherita, corso Valdocco, via Cigna e via Principe Eugenio).

Ad agosto il programma proseguirà all'incrocio tra corso Sommeiller e corso Re Umberto; nei mesi successivi toccherà a piazza Hermada, corso Unione Sovietica - via Passo Buole, piazza Piero della Francesca e via De Sanctis - via Monginevro. Lavori che comporteranno qualche disagi per gli automobilisti, con chiusure di strade e/o deviazioni di traffico.