A Moncalieri alloggi Atc disponibili in via Juglaris: tutto quello che c'è da sapere

L'emergenza casa è un problema sempre attuale, ma per qualcuno nei prossimi mesi potrebbe esserci una soluzione positiva. Atc infatti ha pubblicato il bando per l'assegnazione in locazione di alloggi liberi di edilizia residenziale agevolata in via Juglaris 66 a Moncalieri.

Le condizioni dell'affitto e i requisiti necessari

Si tratta di appartamenti di una o due camere, che saranno concessi in affitto a canone agevolato di 212 euro nel primo caso e di 360 euro nel secondo.

Il reddito annuo del nucleo familiare non potrà risultare inferiore a 9 mila euro e superiore a 34.900 euro, considerando anche le riduzioni per figli a carico e del lavoro dipendente.

Per inviare domanda c'è tempo fino al 4 agosto

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata entro il 4 agosto via pec o tramite raccomandata ad Atc del Piemonte centrale, in corso Dante 14 a Torino.