Cantiere dopo lo schianto del Tir, si ricostruisce la banchina distrutta

Sono partiti questa mattina, 11 giugno 2026, i lavori per la ricostruzione della banchina spartitraffico di viale Thovez, presente nel tratto compreso tra via Curreno e corso Lanza, danneggiata tempo fa a seguito dell'urto di un Tir durante una manovra.

L'episodio risale allo scorso primo aprile quando, intorno alle 10.30, un Tir in discesa dalla collina verso il centro città aveva improvvisamente perso il controllo. Il veicolo aveva centrato in pieno la piazzola spartitraffico che separa i flussi di traffico, distruggendola completamente. L’impatto era stato tale da mandare in frantumi l’intera struttura e provocare anche l’intraversamento del camion sulla carreggiata.

Ma l'area, particolarmente delicata dal punto di vista della circolazione in pre-collina, è uno snodo dove il traffico in discesa verso il centro cittadino si concentra e dove la presenza di mezzi pesanti può generare criticità significative. "Per questo - precisa il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano -, l'intervento consentirà di ripristinare le condizioni di sicurezza e il corretto assetto della viabilità in un punto particolarmente frequentato del quartiere".