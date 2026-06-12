Metropolitana di Torino aperta per tutta l’estate: servizio regolare ad agosto, stop solo in alcune domeniche per lavori

La metropolitana di Torino garantirà il regolare servizio per tutta l'estate, compreso il mese di agosto. Per proseguire i necessari interventi di manutenzione straordinaria e aggiornamento tecnologico, riducendo al minimo l'impatto sui passeggeri, GTT in accordo con la Città, ha infatti definito un calendario di chiusure programmate esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie in cui la richiesta di trasporto è tradizionalmente più bassa.

Gli interventi – che riguarderanno il rinnovo dei server centrali, l’aggiornamento degli apparati della rete di comunicazione e la manutenzione della via di corsa – si svolgeranno secondo una programmazione già stabilita, che concentra i lavori nelle sole mattinate di alcune domeniche estive, con un’unica giornata di chiusura totale domenica 9 agosto. Nelle tratte e negli orari di volta in volta interessati dai lavori la continuità del viaggio sarà garantita dai bus sostitutivi della linea M1S.

GTT invita l’utenza a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche e a consultare gli avvisi in tempo reale sui canali ufficiali.

Di seguito il dettaglio del calendario dei lavori e delle relative tratte gestite con bus sostitutivi.

Calendario delle modifiche al servizio (domeniche)

I treni della metropolitana seguiranno una programmazione ridotta nelle fasce orarie indicate; il resto della linea funzionerà regolarmente.

14 giugno (ore 7.00 - 12.00 ) e 28 giugno (ore 7.00 - 12.00 ): servizio metro attivo solo tra Porta Nuova e Bengasi . Nella tratta Fermi - Porta Nuova il servizio sarà garantito da bus sostitutivo

servizio metro attivo solo tra . Nella tratta il servizio sarà garantito da bus sostitutivo 12 luglio (ore 7.00 - 12.00 ) e 19 luglio (ore 7.00 - 12.00 ): servizio metro attivo solo tra Fermi e Bernini . Nella tratta Bernini - Bengasi il servizio sarà garantito da bus sostitutivo

servizio metro attivo solo tra . Nella tratta il servizio sarà garantito da bus sostitutivo 2 agosto (ore 7.00 - 12.00 ): Servizio metro attivo solo tra Bernini e Bengasi . Nella tratta Fermi - Bernini il servizio sarà garantito da bus sostitutivo

Servizio metro attivo solo tra . Nella tratta il servizio sarà garantito da bus sostitutivo 9 agosto (intera giornata): Il servizio passeggeri della metropolitana sarà completamente sospeso sull'intera tratta Fermi - Bengasi. Il servizio sarà interamente garantito da bus sostitutivi

In caso di conclusione anticipata dei lavori nelle singole giornate, il servizio della metropolitana verrà ripristinato immediatamente e comunicato in tempo reale sui canali ufficiali GTT.

Prima giornata di lavori - Domenica 14 giugno (ore 7.00 - 12.00 )

Dettaglio del percorso e delle fermate della linea bus M1S per la tratta Fermi - Porta Nuova

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