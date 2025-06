Grugliasco, "L'arte nel pagliaio" porta il teatro a contatto con la natura

Nato nell’estate del 2017, ‘L'Arte nel Pagliaio’, torna dal 16 giugno al 19 settembre a Cascina Duc, per l’edizione 2025 patrocinata dalla Città di Grugliasco. Un Festival teatrale che ha l'obiettivo di portare il teatro in un contesto nuovo, non convenzionale, che possa avvicinare il pubblico a un teatro stimolante, divertente e accattivante. Un’alternativa più rustica e informale alle poltrone rosse in velluto.

La direzione artistica è di Giulia Cerruti, comica torinese che quest'anno fa parte per la terza volta del programma ‘Stand-up comedy’ di Comedy Central, e che ha scelto per la rassegna spettacoli in cui la comicità è sempre presente e si esprime con linguaggi diversi: dalla stand-up comedy, alla clownerie, al teatro di narrazione.

Il festival si svolgerà a Cascina Duc, in strada del Portone 197, una delle poche aree verdi ancora esistenti ai confini della città, raggiungibile con i mezzi pubblici di rete urbana e sub urbana. Questa location rappresenta un esempio, tra i pochi ancora ‘integri’ nei dintorni del torinese, di cascina funzionante grazie ad attività agricole.