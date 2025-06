Cultura Contagiosa: due giorni di arte, musica e teatro a San Salvario

Sabato 14 e domenica 15 giugno, la cultura invade con gioia e creatività le strade e i parchi di San Salvario con "Cultura Contagiosa", il weekend di eventi del progetto Confluenze Insieme, pensato per favorire l’incontro tra i quartieri attraverso performance, teatro, musica, laboratori e passeggiate urbane. Un’occasione per vivere la città in modo condiviso e gratuito, valorizzando gli spazi pubblici e le Case del Quartiere come luoghi di relazione e scoperta.

Cosa fare il 14 giugno

Il programma del 14 giugno si apre alle 16 all’Aiuola Ginzburg, presso la Casa del Quartiere di via Morgari 14, con lo spettacolo teatrale "Favola! Storia di un abbraccio", dedicato alle bambine e ai bambini. Dalle 17.30 ci si sposta al Parco del Valentino (prato davanti all’Imbarchino) per una vera festa all’aperto: prima la Cultura Contagiosa Parade, poi il concerto della Banda Rulli Frulli alle 18.30. A seguire, alle 20.30 spazio alla stand-up comedy, e infine alle 21.30 il gran finale con un dj-set per ballare sotto le stelle.

Cosa fare il 15 giugno

Il 15 giugno si torna alla Casa del Quartiere con una passeggiata toponomastica tra le vie di San Salvario, intitolata "Nomi, storie, città" (ore 10). Nel pomeriggio, ai giardini Gabotto della Casa del Quartiere Barrito (via Tepice 23), si terrà il Cultura Contagiosa Corner, una performance collettiva di arte partecipata che chiuderà in bellezza questa due giorni di scambio e creatività.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, nel segno di una cultura accessibile e condivisa.