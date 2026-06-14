Sportelli antiviolenza, doppia apertura nelle Valli pinerolesi

È stato inaugurato giovedì 11 giugno lo sportello antiviolenza gestito da Svolta Donna all’interno del municipio di Torre Pellice e accessibile tutti i venerdì dalle 10 alle 12. La prossima settimana – martedì 16 giugno alle 17 – toccherà a Perosa Argentina inaugurare il servizio che sarà invece aperto tutti i lunedì dalle 10 alle 12 e che si trova all’interno del palazzo comunale. Entrambi gli sportelli sono stati realizzati con un finanziamento regionale assegnato ad aprile.

“Il numero di donne che si rivolge al centro antiviolenza di Pinerolo, ma che risiedono nelle Valli pinerolesi, è cresciuto in questi anni. Per questo abbiamo capito che era importante attivarlo anche nei due paesi” spiega Marina Airasca, presidente di Svolta Donna. I due sportelli saranno punto di riferimento per le donne di tutti i paesi delle valli.

Non si tratta solo di punti informativi ma veri e propri centri antiviolenza, dove la donna può chiedere di essere presa a carico dall’associazione, dal punto di vista psicologico e legale. “È importante essere capillari sul territorio perché spesso le donne non hanno un’auto e hanno poco tempo di autonomia – continua Airasca –. In passato le abbiamo viste arrivare a piedi fino a Pinerolo per chiedere aiuto”.

La sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio, garantisce che lo spazio ricavato in municipio rimarrà riservato allo sportello antiviolenza: “Inoltre non metteremo cartelli in modo che rimanga uno spazio anonimo e quindi più sicuro per le donne che hanno paura di essere rintracciate dal loro partner. Formeremo anche i dipendenti comunali, affinché sappiano come comportarsi per aiutarle ad accedere al servizio”.

Entrambi i centri hanno anche un numero di telefono (attivo negli orari di apertura del servizio) e un indirizzo email.

Torre Pellice: 349 3363100, sportellovalpellice@svoltadonnaodv.com

Perosa Argentina: 375 6526201, sportellovalchisone@svoltadonnaodv.com