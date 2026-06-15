Al Castello di Foglizzo un viaggio immersivo nelle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi

Il suggestivo scenario della Sala del Camino del Castello di Foglizzo ospiterà, sabato 20 giugno, il Progetto Sensoriale – Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, una performance multimediale immersiva ideata da Milena Sanfilippo e Maria Raffaella Catena – in collaborazione con Castelli Aperti - dedicata alla scoperta e alla divulgazione di uno dei capolavori più celebri della musica classica.



L'iniziativa propone un originale percorso artistico e sensoriale che unisce musica, immagini e suggestioni poetiche in un'esperienza coinvolgente e accessibile a un pubblico di tutte le età. All'interno della storica Sala del Camino, impreziosita da affreschi e soffitti lignei a cassettoni risalenti al XVI secolo, i partecipanti saranno accompagnati in un viaggio attraverso il ciclo naturale delle stagioni, dove suono e immagine dialogano costantemente in un flusso narrativo immersivo.



Il progetto nasce da un approfondito studio delle fonti storiche e musicali legate all'opera vivaldiana e si propone di tradurne l'identità originaria in un linguaggio contemporaneo, poetico e multisensoriale, grazie anche all'impiego di strumenti di intelligenza artificiale nella realizzazione dei contenuti visivi.

La performance si sviluppa come un unico racconto visivo e sonoro: per ciascuna delle quattro stagioni verrà presentato un movimento selezionato per rappresentarne al meglio l'atmosfera emotiva. La musica utilizzata sarà tratta dalla registrazione di John Harrison con la Wichita State University Chamber Players, distribuita con licenza Creative Commons CC BY-SA 4.0. Ogni movimento sarà accompagnato da proiezioni video ispirate alle immagini evocate dalla partitura, mentre i celebri sonetti associati da Vivaldi alle stagioni introdurranno poeticamente ciascun passaggio del percorso.



L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere un ascolto attivo e consapevole della musica classica, favorendo la connessione tra percezione sonora, immaginazione visiva ed emozione. Attraverso un approccio innovativo e inclusivo, il progetto intende valorizzare il patrimonio musicale vivaldiano rendendolo vicino e coinvolgente anche per chi si avvicina per la prima volta alla musica classica.



La durata della performance è di circa 20 minuti. Al termine di ogni sessione il pubblico potrà dialogare con le ideatrici del progetto, approfondendo aspetti legati alla realizzazione dell'esperienza e alle tecnologie utilizzate. Le performance si terranno a cadenza oraria tra le ore 18.00 e le 22.00.

