Al Cinema Massimo, la rassegna "I Nemici di Drake. Cinema e automobili"

In occasione della mostra I Nemici del Drake. Enzo Ferrari e le scuderie inglesi (al MAUTO fino al 10 ottobre 2026) il Museo Nazionale del Cinema propone al Cinema Massimo dal 12 al 22 giugno 2026 la rassegna I Nemici di Drake. Cinema e automobili, realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Automobile con l’intento di raccontare il mondo delle competizioni sportive attraverso cinque film iconici: Linea rossa 7000 (1965) di Howard Hawks, Grand Prix (1966) di John Frankenheimer, Le 24 ore di Le Mans (1971) di Lee H. Katzin, Rush (2013) di Ron Howard e Le Mans ’66 – La grande sfida (2019) di James Mangold.

Speciale convenzione: i possessori del biglietto di ingresso al cinema per uno dei film della rassegna avranno diritto al biglietto ridotto del Museo Nazionale dell’Automobile + mostra I nemici del Drake.

PROGRAMMA DELLE PROIEZIONI

John Frankenheimer

Grand Prix

(Usa 1966, 175’, Hd, col., v.o. sott. it.)

Dopo una spettacolare collisione tra il pilota americano Pete Aron e l'inglese Scott Stoddard, al Gran Premio di Formula Uno di Montecarlo, la lotta per il titolo mondiale si consuma tra Pete, l'italiano Barlini e il francese Sarti. Frankenheimer utilizzò tecniche di assoluto rilievo per l'epoca, come lo split screen e con le macchine da presa posizionate a bordo delle vetture per intensificare il pathos.

Gio 18, h. 20.00– Introduzione a cura di Carlo Cavicchi e Mario Donnini

Sab 20, h. 17.45

James Mangold

Le Mans ’66 – La grande sfida

(Usa 2019, 152’, Hd, col., v.o. sott. it.)

Carroll Shelby (Matt Damon) è il pilota che nel '59 ha vinto la 24 ore di Le Mans, la più ardua delle gare automobilistiche. Quando scopre di non poter più correre per una grave patologia cardiaca si dedica a progettare e vendere automobili. Con lui c'è il suo fedele amico e collaudatore Ken Miles (Christian Bale), dotato di uno spiccato talento per la guida, ma anche di un carattere complicato.

Ven 19, h. 15.30/Dom 21, h. 15.30

Lee H. Katzin

Le 24 ore di Le Mans (Le Mans)

(Usa 1971, 106’, Hd, col., v.o. sott. it.)

Michael Delaney (Steve McQueen) giunge a Le Mans per partecipare alla "24 ore", una delle più massacranti e insidiose corse automobilistiche del mondo. La sua ansia interiore è accresciuta dalla presenza tra gli spettatori della vedova di Belgetti, un pilota morto l'anno precedente su quello stesso circuito in un incidente nel quale rimase coinvolto. Girato sul circuito di Le Mans, fra incidenti automobilistici mozzafiato e momenti da batticuore.

Ven 19, h. 18.30/Dom 21, h. 20.45

Howard Hawks

Linea rossa 7000

(Usa 1965, 110’, Hd, col., v.o. sott.it.)

Presso il circuito automobilistico di Daytona, la vita del pilota James Marsh (James Caan) procede tra incidenti, coraggio, innamoramenti e paura della morte. Terz'ultimo film di Howard Hawks, sorta di auto-remake de L'urlo della folla (1932), è un gelido e realistico apologo sul mondo delle corse automobilistiche, dove il rischio di morire in un incidente fatale è una possibilità accettata.

Sab 20, h. 15.30/Lun 22, h. 18.00

Ron Howard

Rush

(Usa 2013, 123’, Hd, col., v.o. sott. it.)

Nel 1976 due tra i migliori piloti di Formula 1, Hunt (Chris Hemsworth) e il più schivo e professionale Lauda (Daniel Brühl), si trovano più volte l'uno di fronte all'altro durante il campionato mondiale. Lauda in Germania rimane vittima di un terribile incidente ma questo non basta per fermarlo. La sfida per la vittoria, dunque, combacerà con l'ultimo Gran Premio, in Giappone.

Dom 21, h. 18.15/Lun 22, h. 15.30