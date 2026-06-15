Estate Santena 2026: una piazza che vive tra musica, tradizione e comunità

La Città di Santena presenta “Estate Santena 2026 – Una Piazza che vive”, il programma di appuntamenti che animerà Piazza Martiri della Libertà nei mesi estivi con eventi a ingresso libero pensati per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori. Un calendario che unisce musica dal vivo, tradizioni popolari e momenti di aggregazione, valorizzando il cuore della città come luogo di incontro e partecipazione.



L’iniziativa è realizzata con il contributo del Consiglio Regionale del Piemonte e vede la collaborazione dell’Amministrazione comunale, delle associazioni e delle realtà del territorio impegnate nell’organizzazione degli appuntamenti in calendario.



Tutti gli spettacoli e le iniziative si svolgeranno in Piazza Martiri della Libertà, trasformando il centro cittadino in uno spazio aperto alla cultura, alla musica e alla vita della comunità durante tutta l’estate.



Il programma prenderà il via il 19 giugno con il Gran Concerto alla Scala: Non Solo Rock, spettacolo musicale in programma dalle ore 21.30. Seguirà, il 27 giugno, la 5ª edizione del Palio dei Borghi, appuntamento ormai consolidato che vedrà i quartieri cittadini sfidarsi in giochi e prove di abilità, preceduti dalla tradizionale sfilata dei borghi. La manifestazione si concluderà con la cena conviviale e il DJ set di Tony Mix.



L’Assessore allo Sport della Città di Santena, Cristian Barbini, evidenzia il valore aggregativo della manifestazione: «Il Palio dei Borghi è una manifestazione che unisce sport, gioco di squadra e spirito di comunità. Vedere cittadini di tutte le età partecipare e tifare per il proprio borgo è il segno di un evento che negli anni è cresciuto e che continua a rappresentare un importante momento di aggregazione per la città».



La rassegna proseguirà il 18 luglio alle ore 21.00 con Rock in Band’s, serata dedicata alla musica rock, mentre il 10 agosto, in occasione della Festa Patronale e in collaborazione con la Pro Loco Santena, si esibirà l’Orchestra Polisano. A chiudere il calendario estivo sarà, il 4 settembre, lo spettacolo “Voglio tornare negli anni ’90”, un viaggio musicale tra le hit che hanno segnato un’intera generazione.



Il Vicesindaco e Assessore ai Grandi Eventi della Città di Santena, Paolo Romano, sottolinea il valore dell’evento conclusivo della rassegna: «Portare a Santena uno spettacolo come Voglio tornare negli anni ’90 significa offrire un evento capace di richiamare pubblico e valorizzare il centro cittadino. L’obiettivo è proporre appuntamenti di qualità che rendano la nostra piazza sempre più attrattiva e viva».



«Con Estate Santena – dichiara l’Assessora al Commercio e agli Eventi della Città di Santena, Silvia Migliore – vogliamo offrire occasioni di incontro, svago e condivisione che rendano la nostra piazza sempre più un luogo vivo e partecipato. Il programma nasce dalla collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni e realtà del territorio e rappresenta un’opportunità per rafforzare il senso di comunità e valorizzare il centro cittadino attraverso eventi di qualità».



L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici portato avanti dall’Amministrazione comunale, che punta a rendere il centro cittadino sempre più attrattivo e vissuto durante tutto l’anno.



«Estate Santena rappresenta uno dei primi grandi appuntamenti che animeranno Piazza Martiri della Libertà dopo la 93ª Sagra dell’Asparago – sottolinea il Sindaco Roberto Ghio –. Dopo aver visto questo spazio riempirsi di persone durante la manifestazione simbolo della città, proseguiamo con un calendario di eventi che accompagnerà l’estate santenese. Una piazza non è soltanto un luogo fisico, ma uno spazio di incontro, relazioni e partecipazione. Vederla vivere attraverso la musica, le tradizioni e i momenti di aggregazione significa rafforzare il senso di comunità e rendere il centro cittadino sempre più protagonista della vita della città»