Max Pezzali tornerà a Torino nel 2027: l'annuncio dal palco dell'Allianz Stadium

Direttamente dai maxischermi dell’Allianz Stadium, dove ha fatto tappa con il doppio sold out del suo tour negli stadi (il più venduto del 2026 con oltre 660.000 biglietti venduti), Max Pezzali ha annunciato ieri sera il ritorno live a Torino nel 2027 con il nuovo spettacolo nei palasport MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR, che toccherà l’Inalpi Arena il 13 marzo 2027.
Biglietti disponibili dalle ore 14:00 di domani -16 giugno- in esclusiva solo su TicketOne, e a partire dalle ore 11:00 di domenica 21 giugno nei punti vendita autorizzati e altre prevendite online. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.