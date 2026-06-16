Dal 16 luglio obbligo di assicurazione per i monopattini. Lo Russo: "Saremo più severi"

Dal 16 luglio ulteriore giro di vite sui monopattini elettrici che circolano per le strade di Torino. Dopo l'obbligo di targa e casco, tra un mese esatto scatta infatti quello di assicurazione per chi si mette alla guida del mezzo a due ruote ed il sindaco Stefano Lo Russo questa mattina, ai microfoni di To Radio, annuncia: "dal 16 luglio ci sarà una maggiore stretta".

Obbligo casco e targa

Facciamo però un passo a ritroso. Da sabato 16 maggio per chi guida un monopattino elettrico sono diventati obbligatori il casco e la targa. Chi è sprovvisto del contrassegno rischia una multa da 100 e 400 euro.

Le multe

Ed in queste prime tre settimane, dal 16 maggio al 5 giugno, la Polizia Locale ha fatto complessivamente 39 multe per assenza del codice identificativo composto da tre lettere e tre numeri da esporre sul manubrio del mezzo. A questi numeri si aggiungono 44 verbali per chi è stato sorpreso senza casco.

Complessivamente, i vigili hanno contestato in quel periodo 119 violazioni varie: oltre alla targa e al casco, sono stati trovati monopattini con potenza superiore ai limiti e under 14 alla guida.

Il commento

Come confermato questa mattina anche dal primo cittadino, in questa prima fase i Civich hanno adottato una linea più morbida. "La Polizia Municipale - ha detto - si sta muovendo e sanzionando. I comportamenti puniti (principalmente, ndr) sono quelli che mettono a repentaglio la vita delle altre persone, quando i conducenti girano sui marciapiedi, oppure viaggiano contromano e tagliano la strada".

"Ci hanno detto - ha proseguito - che ci sono dei ritardi nella consegna della targa: dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione e ci sarà una maggiore stretta. Come amministrazione abbiamo lavorato per avere nuovi percorsi ciclabili protetti: se vengono usati in modo improprio è giusto sanzionare il conducente" ha concluso il sindaco Lo Russo.