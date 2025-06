Da Lupin ad Aladin, passando da Grease, Fame e Cabaret: la stagione dell'Alfieri sarà all'insegna dei musical

Un teatro che naviga tra sogno e realtà, con lo sguardo rivolto al futuro ma saldamente ancorato alla tradizione. È questa la rotta tracciata da Fabrizio di Fiore, Ceo e General Manager dei Teatri Alfieri e Gioiello, per la nuova stagione 2025-2026. Una stagione pensata come un viaggio in mare aperto, tra emozioni, generi diversi e un pubblico sempre più ampio e variegato. Con la direzione artistica di Luciano Cannito, i due teatri torinesi tornano a proporsi come punti di riferimento del teatro popolare, inteso nel senso più nobile del termine: capace di parlare a tutti, di far ridere, riflettere, sognare.

Il grande palco del musical e dello spettacolo

Con 39 titoli in cartellone, il Teatro Alfieri conferma la sua vocazione di grande palcoscenico per il musical, la commedia e gli spettacoli di forte richiamo. La stagione si apre in autunno con tre anteprime esplosive: la comicità di Ale & Franz, la satira pungente de La Zanzara Show con Cruciani e Parenzo, e Caveman con Maurizio Colombi. A seguire, una carrellata di titoli che spaziano tra musical iconici (Saranno Famosi, La febbre del sabato sera, Grease, Rocky the Musical, Cabaret, Cantando sotto la pioggia, ma anche il nuovissimo Lupin, dedicato al celebre ladro gentiluomo, e Aladin, con musiche dai Pooh), testi teatrali celebri (Perfetti sconosciuti, Trappola per topi, Magnifica presenza), e produzioni spettacolari come Frida Opera Musical con Drusilla Foer o Sherlock Holmes – Il musical con Neri Marcorè. Non mancheranno poi i grandi nomi: Lorella Cuccarini in Aggiungi un posto a tavola, Alessandro Siani con Fake News, Arturo Brachetti in Cabaret, Massimo Ghini, Flavio Insinna, Paolo Ruffini, Carlo Buccirosso, Luca Barbareschi, Diana Del Bufalo, Gianfranco Iannuzzo e il professor Schettini.

Info e programma

Tutte le INFO sulla nuova stagione dell'Alfieri, intitolata "Ai confini della realtà": www.teatroalfieritorino.it