Giardini Schiaparelli già vandalizzati, il pronipote dell’egittologo: “Una vergogna”

A sei mesi dall’inaugurazione ufficiale, avvenuta l’11 ottobre 2024, il giardino intitolato all’egittologo occhieppese Ernesto Schiaparelli, situato tra le vie Caserta, Dronero, Macerata e Savigliano, nel territorio della Circoscrizione 4, versa già in uno stato di forte degrado.

Le preoccupazioni del pronipote

La denuncia parte da Alberto Schiaparelli, pronipote del celebre filantropo e archeologo, che ha recentemente inviato una mail alle istituzioni, chiedendo interventi urgenti e concreti. “Purtroppo il giardino subisce la stessa sorte delle altre aree verdi torinesi, costantemente in balìa dei vandali – dichiara -. Spiace vedere questo scempio e spiace vedere di nuovo vandalizzata la scultura di un maestro come Massimo Ghiotti, scultore torinese scomparso nel 2023, le cui opere figurano in prestigiose collezioni europee, tra cui il Museo Russo di San Pietroburgo, la Collezione Ludwig di Colonia e il Museo d’Arte Moderna di Minsk.

Senza regole, senza rispetto

Schiaparelli punta il dito anche contro l’assenza totale di segnaletica: “Dal 2010 ad oggi non si è ancora provveduto a posizionare un cartello che ricordi le norme di civile comportamento. Questo di fatto autorizza chiunque a fare ciò che vuole: andare in bicicletta e in monopattino, sporcare, vandalizzare. È chiaro che un cartello non risolverà tutto, ma almeno sarebbe un punto di partenza per sanzionare i comportamenti inappropriati”.

Attacco politico: “Comune assente e inefficace”

Non tarda ad arrivare anche l’affondo politico del consigliere di Fi, Walter Caputo, che punta il dito contro l’amministrazione: “È terribile che dopo sei mesi un’area appena riqualificata sia già in queste condizioni. Le belle inaugurazioni servono solo a fare foto e passerelle, ma poi nessuno si prende davvero la responsabilità di gestire e proteggere questi spazi”.

“Contattati i volontari”

Sulla questione è intervenuto anche il coordinatore della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna: “Come Circoscrizione non abbiamo competenza diretta per intervenire sulle opere pubbliche - precisa Ciravegna -, ma siamo già in contatto con un’associazione di volontari che si è resa disponibile, a titolo gratuito, per dare nuovo lustro al monumento. Il nostro impegno resta quello di fare da tramite tra cittadini, Comune e realtà attive sul territorio”.