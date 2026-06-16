Trofarello si prepara a vivere la Notte Bianca

Il conto alla rovescia è già iniziato. Sabato 27 giugno a Trofarello torna l'appuntamento con la Notte Bianca, che quest'anno si presenta in una versione ampliata, estendendosi lungo via Torino fino al confine con borgata Moriondo, proseguendo su via Roma fino al fondo e coinvolgendo Piazza Primo Maggio.

Musica, dj set e negozi aperti fino a tarda sera

Sul palco principale, lato via XXIV Maggio, si esibirà la band con il tributo a Renato Zero, mentre sul lato verso Moriondo sarà protagonista un DJ set. Un gruppo itinerante animerà l’intera serata, accompagnato da diversi punti musicali predisposti dai commercianti. Saranno aperti i negozi e saranno presenti bancarelle di artigianato, hobbistica e food, contribuendo a creare un percorso ricco e vivace. L’Assessore alle Manifestazioni Beppe Scaglia, invitando la cittadinanza a partecipare, sottolinea che l’evento nasce per sostenere i commercianti, vero tessuto produttivo ed economico del paese, ricordando come scegliere il commercio locale significhi aiutare concretamente le attività del territorio.

L’invito è rivolto anche ai cittadini dei comuni vicini, affinché possano vivere un appuntamento centrale dell’estate trofarellese, che ogni anno cresce e si arricchisce di nuove proposte, offrendo musica, emozioni e occasioni di incontro. Scaglia esprime inoltre un ringraziamento alla Pro Loco, con la presidente Pina Rizzi che è partner organizzativo degli eventi comunali, a Street Event, al Comando dei Vigili, agli uffici comunali, alle associazioni coinvolte e ai volontari che collaboreranno alla sicurezza e alla buona riuscita della manifestazione, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nell’organizzazione.

Napoletano: "Voglia di condividere e stare insieme"

Anche il Sindaco Stefano Napoletano ricorda come la Notte Bianca si inserisca nel calendario degli eventi estivi in un periodo in cui Trofarello sta mostrando il suo volto più bello, con una comunità che ha voglia di condividere e stare insieme. Dopo Trofarello Live Music, la Sagra dell’Amarena e le numerose iniziative diffuse sul territorio, l’obiettivo è rendere gli eventi sempre più belli, partecipati e capaci di coinvolgere tutte le zone del paese, affinché Trofarello sia un luogo vivo e animato anche attraverso questi momenti.