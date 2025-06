Veicolo in fiamme nella notte su corso Allamano: nessun ferito, traffico ancora bloccato

Paura nella notte lungo corso Allamano, a Torino, in direzione Milano, per un veicolo andato improvvisamente in fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti, ma le operazioni di spegnimento e il successivo recupero del mezzo hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi stradali per diverse ore.

Ancora questa mattina si registrano lunghe code e rallentamenti nella zona, a causa delle difficoltà legate alla rimozione del veicolo incendiato e alla messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto anche la polizia locale per gestire la viabilità.