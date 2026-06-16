Tuttattaccato Fest, Filadelfia si trasforma in una galleria urbana

Un ponte tra arte contemporanea, riqualificazione urbana e partecipazione civica. È questa la fotografia lasciata in eredità dalla prima edizione di "Tuttattaccato Fest", il festival indipendente dedicato al paste-up e allo sticker bombing che nel fine settimana del 13 e 14 giugno ha trasformato la passerella dell'Ex Villaggio Olimpico, nel quartiere Filadelfia, in una grande galleria d'arte a cielo aperto.

L'iniziativa, ospitata nel territorio della Circoscrizione 8 e promossa dal collettivo Tuttattaccato Fest, ha richiamato quasi 200 artisti provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi esteri.

Un museo a cielo aperto nel cuore del quartiere

Per due giorni, la passerella che attraversa l'area dell'ex Villaggio Olimpico è diventata una superficie in continua trasformazione. Poster illustrati, fotografie, opere grafiche e centinaia di sticker hanno progressivamente ricoperto pareti e pannelli, creando un mosaico collettivo fatto di linguaggi, stili e messaggi differenti.

Un'esperienza artistica partecipata che ha attirato curiosi, residenti e appassionati, offrendo una lettura alternativa dello spazio urbano e delle sue potenzialità culturali.

La Circoscrizione: "Occasione per scoprire linguaggi"

A sottolineare il valore dell'iniziativa è stato anche il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che insieme al coordinatore alla Cultura, Michele Guggino, ha evidenziato come il festival abbia rappresentato un'occasione per "scoprire linguaggi artistici contemporanei, valorizzare lo spazio pubblico e promuovere forme di espressione creativa capaci di raccontare il presente al di fuori dei tradizionali circuiti museali".

Un messaggio che va oltre il singolo evento e che apre una riflessione sul ruolo delle periferie urbane e degli spazi condivisi come laboratori culturali aperti, accessibili e inclusivi. La partecipazione di artisti provenienti dall'Italia e dall'estero e la risposta positiva registrata durante il weekend fanno della prima edizione di Tuttattaccato Fest un esperimento riuscito. Un appuntamento che potrebbe trovare continuità nei prossimi anni e contribuire a consolidare il Filadelfia come uno dei poli torinesi più dinamici per la creatività urbana.