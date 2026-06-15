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Cultura e spettacoli | 15 giugno 2026, 14:44

Il cinema torna in piazza da stasera con 20 appuntamenti

La rassegna si apre con ‘La più piccola’. Proiezioni nell’area spettacoli del Corelli

Il cinema torna in piazza da stasera con 20 appuntamenti

Due mesi di cinema all’aperto e 20 spettacoli in cartellone. Parte stasera l’edizione 2026 di ‘Cinema in piazza’, promosso dall’Arci nell’area spettacoli del Corelli in via Dante 9 a Pinerolo.

Il costo è di 6 euro a spettacolo, 5 per chi ha la tessera Arci o Pine Cult, mentre chi ha meno di 12 anni entra gratis.

Per l’esordio di stasera, però, l’ingresso è libero. Alle 21,30 verrà proiettata ‘La più piccola’, diretto e sceneggiato da Hafsia Herzi. La storia di Fatima, la più piccola di 3 sorelle, di una famiglia di immigrati algerini a Clichy-sous-Bois. Fatima ama sport maschili e scopre di essere lesbica, nasce così una convivenza non semplice con la sua religiosità, che maturerà a Parigi.

Per il cartellone completo, cliccare qui.

Redazione

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