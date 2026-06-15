Il cinema torna in piazza da stasera con 20 appuntamenti

Due mesi di cinema all’aperto e 20 spettacoli in cartellone. Parte stasera l’edizione 2026 di ‘Cinema in piazza’, promosso dall’Arci nell’area spettacoli del Corelli in via Dante 9 a Pinerolo.

Il costo è di 6 euro a spettacolo, 5 per chi ha la tessera Arci o Pine Cult, mentre chi ha meno di 12 anni entra gratis.

Per l’esordio di stasera, però, l’ingresso è libero. Alle 21,30 verrà proiettata ‘La più piccola’, diretto e sceneggiato da Hafsia Herzi. La storia di Fatima, la più piccola di 3 sorelle, di una famiglia di immigrati algerini a Clichy-sous-Bois. Fatima ama sport maschili e scopre di essere lesbica, nasce così una convivenza non semplice con la sua religiosità, che maturerà a Parigi.

Per il cartellone completo, cliccare qui.