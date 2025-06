Spaccia vicino a un asilo nido in Vanchiglia: arrestato 34enne grazie a YouPol

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nei pressi di un asilo nido in via Cesare Balbo, a Torino, dopo una segnalazione anonima ricevuta tramite l’app YouPol. L'accusa: spaccio di sostanze stupefacenti.

A far scattare l’intervento, una comunicazione giunta alla Centrale Operativa della Questura. Sul posto si è recata una pattuglia del Commissariato Dora Vanchiglia, che ha notato un uomo di origine centroafricana cercare di allontanarsi con fare sospetto alla vista degli agenti.

Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di hashish e marijuana già suddivisi in dosi pronte per la vendita, un coltello da cucina, un apriscatole e 100 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, ritenute compatibili con l’attività di spaccio.

Portato in Questura, ha fornito false generalità ed è risultato anche inottemperante a un provvedimento di espulsione. Per questo è stato denunciato per violazione della normativa sull’immigrazione e per false dichiarazioni d’identità. L’arresto per spaccio è stato convalidato.