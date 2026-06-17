Disturba e insulta passanti e negozianti, fermato dai carabinieri di Moncalieri

Fuori programma nei giorni scorsi a Moncalieri quando un giovane di origine nordafricana, probabilmente in stato di alterazione per aver assunto droga o alcool, ha creato problemi in diverse zone della città.

Insulti e disturbo della quiete pubblica

È entrato in un negozio di via Fiabane senza avere intenzione di fare acquisti, ma ha iniziato ad importunare i clienti e ed il personale. Dopo essere stato invitato a uscire, ha continuato a girare per la città attirando l’attenzione di passanti e negozianti, che in alcuni casi si sono visti anche insultare ed apostrofare in malo modo.

Intervento dei carabinieri in corso Trieste

Dopo l'ennesimo show, in cui l'uomo si è abbassato i pantaloni, mostrando il lato B in segno di provocazione ad un paio di esercenti, sono stati chiamati i carabinieri. I militari dell'Arma lo hanno intercettato e fermato in corso Trieste, poco prima della rotonda Maroncelli, riducendolo a più miti consigli.