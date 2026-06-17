Torino-Aosta, incidente d'auto a Carema allo svincolo di Quincinetto: muore il conducente della vettura

Tragedia questa mattina a Carema, dove poco prima delle 11 il 118 di Azienda Zero è intervenuto a seguito di un incidente stradale. Ancora da ricostruire cause e dinamica, ma l'impatto si è verificato prima dello svincolo di Quincinetto sull'autostrada Torino-Aosta.



A bordo dell'auto coinvolta si trovava una persona che ha perso la vita. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei soccorritori che hanno inviato sul posto anche l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso.



L'uomo è andato a sbattere con la sua vettura - una Dacia Duster - contro un muro che si trova ai lati della strada. Si tratterebbe di un cittadino di nazionalità francese di 45 anni. Non si esclude che possa essersi trattato di un malore.