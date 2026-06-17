Orbassano, corsi di guida sicura per gli agenti di Polizia presso la pista Stellantis

Nell’ambito delle iniziative dedicate all’aggiornamento professionale e al costante innalzamento degli standard di sicurezza operativa degli operatori di Polizia, la Questura di Torino, grazie alla fattiva collaborazione dell’Autocentro della Polizia di Stato di Torino e del gruppo STELLANTIS, ha organizzato un qualificato percorso di guida sicura rivolto al personale impegnato nel controllo del territorio.

L'iniziativa prevede lo svolgimento di mirate giornate formative presso il Centro Sicurezza STELLANTIS di Orbassano, riconosciuto a livello internazionale come una delle strutture più autorevoli e all’avanguardia nel settore della sicurezza automobilistica.



Il progetto ha preso avvio nel mese di giugno e, a conclusione di circa 10 giornate di corsi, vedrà la formazione di circa 300 operatori della Polizia di Stato del territorio torinese, tutti quotidianamente impiegati nei servizi di controllo del territorio e di pronto intervento.



Ogni sessione giornaliera è strutturata in due moduli complementari: una prima fase teorica propedeutica e, a seguire, una intensa fase pratica in pista. Durante le esercitazioni verranno affrontate nel dettaglio le tematiche connesse alla sicurezza stradale e l'approfondimento delle più avanzate tecniche di guida in emergenza.

L’iniziativa rappresenta un investimento concreto nella tutela degli operatori, finalizzato a rafforzarne le competenze tecniche, la prontezza decisionale e la capacità di gestione delle situazioni critiche alla guida, a tutela sia dell'incolumità degli stessi operatori sia della cittadinanza.

