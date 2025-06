La Bottega di Giardinaggio restituisce vita alla Cascina Giaione

I volontari della Bottega di Giardinaggio sono tornati all’opera negli spazi verdi della Cascina Giaione, in via Guido Reni, restituendo bellezza e ordine alle aiuole fiorite che costeggiano l’area. Armati di pazienza, cura e passione, hanno provveduto alla pulizia e sistemazione delle fioriture, contribuendo ancora una volta alla valorizzazione di uno degli angoli più amati di Mirafiori nord.

L’intervento fa parte di un percorso ormai consolidato di cura del verde urbano, che coinvolge attivamente la cittadinanza in un modello virtuoso di partecipazione e sostenibilità. Un’attività che, oltre a garantire decoro e ordine, mira anche a promuovere la biodiversità: accanto ai fiori stagionali, le aiuole ospitano infatti casette-nido per uccelli e impollinatori, divenute un simbolo dell’attenzione all’ambiente da parte della comunità locale.

Nei giorni precedenti, l’area della Cascina è stata oggetto di visita da parte di fotografi naturalisti, attratti dalla varietà di colori e forme offerte dalle piante in fiore. Le fotografie realizzate hanno messo in luce non solo l’estetica, ma anche la funzione ecologica del piccolo habitat urbano.