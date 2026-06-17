E' tutto pronto a Nichelino per il via della Festa dell'Unità. Da giovedì 18 a domenica 21 giugno, al centro Grosa in piazza Galimberti, per quattro sere ci saranno incontri e dibattiti politici a partire dalle ore 19, con musica e buon cibo a seguire.

Attesi anche Lo Russo e Mazzu'

Come l'anno scorso sarà una festa gestita totalmente da volontari militanti. Alla inaugurazione sono attesi anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il segretario metropolitano del Pd Marcello Mazzù. Saranno presenti ovviamente il primo cittadino di Nichelino Giampiero Tolardo e un pò tutti gli assessori dem della Giunta, impegnati in dibattiti e momenti di confronto con il territorio.

Morabito: "Programma intenso"

"Questa edizione della Festa dell’Unità di Nichelino ha per me un significato profondo: è la mia prima festa nel ruolo di Segretario cittadino del Partito Democratico", ha sottolineato Davide Morabito, che nelle settimane scorse ha raccolto il testimone da Antonio Landolfi. "Metteremo al centro dei dibattiti temi cruciali: dalla rigenerazione urbana al commercio di vicinato, dallo sport come motore di inclusione sociale, fino al ruolo chiave dei sindaci nella costruzione della futura classe dirigente. Chiuderemo domenica con una riflessione profonda sulla sussidiarietà e sulla "Nichelino città solidale", dando voce a chi ogni giorno vive e sostiene il nostro tessuto associativo".

Come vuole la tradizione, non mancheranno il buon cibo, la musica e in questa edizione il “CantaNichelino 2026” di venerdì sera, un palcoscenico per le voci nuove.