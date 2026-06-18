Nasce Nu.Be, un nuovo spazio polivalente a Beinasco nell'ex cinema Bertolino

Il 21 giugno alle ore 19 si terrà l'inaugurazione di Nu.Be, spazio polivalente nato dalla collaborazione tra le parrocchie S. Giacomo, S. Anna, Gesù Maestro e il Comune di Beinasco. La struttura, realizzata grazie alla ristrutturazione dell'ex Cinema Bertolino, si compone di un salone di 199 posti con possibilità di proiezioni cinematografiche, un palco per convegni, conferenze e collegamento wi-fi.

"Ciò che conta per noi è che diventi un luogo di aggregazione delle persone e svolga una funzione sociale e culturale" ha spiegato il parroco don Gianluigi Coello. Situato in via don Paolo Bertolino 9, lo spazio è a disposizione degli enti del terzo settore e dei privati che vogliano affittarlo.

Il ricavato sarà utilizzato dalle Parrocchie per creare eventi all'interno della struttura stessa. In autunno si terrà la premiazione di alcune competizioni regionali di atletica, e poi, tra le idee, vi è quella di riattivare il modello del "Cineforum anni 70", per sviluppare opportunità di approfondimento culturale e di incontro reale tra le persone.

"Ringraziamo il Comune di Beinasco e il Sindaco per il contributo erogato per l'opera" ha concluso don Coello "che si unisce a quello delle Parrocchie e di quanti altri vogliano contribuire. Il nostro comune obiettivo è creare ponti tra le persone, spezzando le forme di isolamento e solitudine che le nuove tecnologie amplificano, se usate in modo non adeguato". L'inaugurazione sarà preceduta alle ore 18 dalla S. Messa presso la Chiesa di S. Giacomo.