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Collegno-Rivoli-Grugliasco | 19 giugno 2026, 16:26

Carrefour Le Gru, scatta lo sciopero: lavoratori in protesta per condizioni e carichi di lavoro

Sindacati sul piede di guerra: "Organici ridotti, caldo insostenibile e trasferimenti forzati. Serve un confronto immediato"

Carrefour Le Gru, scatta lo sciopero: lavoratori in protesta per condizioni e carichi di lavoro

Le lavoratrici e i lavoratori del punto vendita Carrefour all’interno del centro commerciale Le Gru di Grugliasco incroceranno le braccia per l’intera giornata di domani, 20 giugno, per uno sciopero proclamato dalle R.S.U. di Filcams CGIL Torino e UILTuCS Torino.

Alla base della mobilitazione c’è una situazione di progressivo deterioramento organizzativo e delle condizioni di lavoro, maturata nel corso degli anni. Le continue riduzioni di organico, anche attraverso trasferimenti coatti e uscite, hanno prodotto una carenza strutturale nei reparti e un aumento costante dei carichi di lavoro.

In questo quadro già compromesso si inseriscono le criticità più immediate alla base dello sciopero. Le temperature elevate all’interno del punto vendita, a seguito della scelta aziendale di riparare in caso di guasti un impianto di condizionamento ormai vecchio, al posto di rinnovarlo completamente, rendono il lavoro insostenibile. A questo si aggiungono i trasferimenti e gli spostamenti forzati insieme alle trasferte selvagge, una crescente esposizione a rischi per la sicurezza, a fronte di episodi di furti e di un investimento ritenuto insufficiente per la tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e dei clienti. Infine, a pesare è anche l’organizzazione del lavoro: la totale chiusura aziendale nel rinnovare l’accordo che riduceva il numero delle domeniche lavorative obbligatorie per i lavoratori full-time, rende sempre più complessa, quando non impossibile, la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Le lavoratrici e i lavoratori chiedono rispetto, sicurezza e un confronto reale sui carichi di lavoro e sull’organizzazione, oltre allo stop ai trasferimenti indiscriminati.

Comunicato stampa

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