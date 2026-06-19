A Torino nuovi blackout: San Donato e piazza Statuto senza corrente

San Donato e la zona di piazza Statuto senza corrente per oltre un'ora a partire dalle 11 di questa mattina. Dopo la pre-collina, Barriera di Milano, Borgata Lesna e Rebaudengo, è quest'area della Circoscrizione 4 a fare i conti con un maxi blackout.

Guasto diffuso

Intorno all'ora di pranzo centinaia di torinesi che abitano a ridosso di corso Francia sono rimasti senza luce, con inevitabili disagi. Un black out causato, come spiegano da Iren, per un "guasto diffuso, che ha toccato a macchia di leopardo diverse zone di Torino".

Il caldo torrido, con il conseguente uso intenso di climatizzatori ed il picco di consumo, ha creato un sovraccarico della rete di media tensione e quindi è saltato la luce.

Il commento

"La mancanza di continuità dell'erogazione elettrica - commenta Simone Baglivo, consigliere di Sinistra Ecologista della Circoscrizione 4 - può determinare gravi disagi per i cittadini, danni economici per le attività commerciali, problemi di sicurezza e criticità connesse all'accessibilità dei locali e alla tutela delle persone più fragili: è quindi fondamentale intervenire il prima possibile sulla rete con investimenti seri, rinnovamenti e manutenzioni straordinarie".

Gli interventi

E sul fronte degli investimenti, Iren ha annunciato di stanziare 515 milioni di euro da qua al 2030 per il rinnovo della rete di Torino. Tutti interventi di natura strutturale, che la multiutility sta portando avanti da tempo.

A maggio la società ha inaugurato una nuova cabina da 24.8 mln di euro nella zona nord, in strada Vicinale di Cascinette. Nel 2027 ne entrerà in funzione un'altra e in contemporanea inizieranno i lavori di costruzione di una terza. Solo nell'ultimo anno sono stati fatti 100 cantieri. Sono stato incrementati poi gli operai che intervengono in caso di blackout, così come quelli delle ditte di scavo: mediamente il problema viene risolto in 45 minuti.