Crolla un palo della luce in via Avogadro: momenti di paura a Nichelino [FOTO]

Crolla un palo della luce in via Avogadro: momenti di paura a Nichelino

Poteva finire in tragedia, visto che è finito a pochi centimetri da una vettura parcheggiata poco prima, con un ragazzo che era tornato da una partita di calcio.

Il fatto successo in via Avogadro

Si sono vissuti momenti di paura nella serata di ieri, venerdì 20 giugno, in via Avogadro a Nichelino, dove un palo della luce è crollato nelle vicinanze di un'auto. "Il forte vento lo ha fatto cadere, ma fortunatamente non ha creato danni a persone e mezzi", ha raccontato la vicesindaca Carmen Bonino. "L'intervento di carabinieri , ufficio manutenzione e Vigili del fuoco, insieme ad alcuni operai, ha poi permesso di rimuoverlo con celerità", ha aggiunto Bonino, ringraziando le persone che hanno operato con tempestività.

A pochi centimetri da una vettura

Resta comunque la gravità di un fatto che solo per miracolo non ha avuto gravi conseguenze. Inevitabile che adesso si faranno rilievi e indagini per capire cosa sia accaduto, non può essere il forte vento di ieri sera l'unica giustificazione possibile per quanto accaduto.