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Eventi | 20 giugno 2026, 09:11

Caccia al tesoro e torneo di scacchi per la Festa del gioco di San Germano Chisone

Domenica 21 giugno la Pro loco propone la seconda edizione dell’evento al Parco Widemann

Una foto della scorsa edizione

Una foto della scorsa edizione

Una giornata interamente dedicata al gioco, alla socialità e al divertimento per tutte le età: la Pro Loco di San Germano Chisone, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’associazione Parco Comunale Villa Widemann, organizza per il secondo anno consecutivo la Festa del gioco.

Chi desidera può portare i propri giochi da tavolo preferiti oppure partecipare alle attività proposte dall’organizzazione. Ci saranno stand con giochi per bambini, con le carte, investigativi, attività dedicate alla lettura e al disegno pensate per coinvolgere i più piccoli, le loro famiglie e gli appassionati. Tra le novità dell’edizione 2026 ci saranno la caccia al tesoro per i bambini, il torneo di ping pong e il torneo di scacchi, con iscrizione direttamente al parco.

“Ci sarà anche un fumettista che avrà a disposizione un’area per esporre e disegnare, oltre a uno spazio per i più piccoli con giochi di costruzioni dove di tanto in tanto una signora leggerà fiabe e racconti – riporta Igor Lovera, membro del direttivo della Pro loco e ideatore dell’iniziativa –. Tutto nasce con l’obiettivo di creare un momento aperto, allegro e partecipato, capace di riportare al centro il valore del gioco come occasione di incontro, condivisione e comunità”.

L’appuntamento è per domani, domenica 21 giugno, dalle 9 alle 18, al Parco Widemann. Per informazioni è possibile contattare la Pro loco al 353 4836926 o scrivendo a prolocosangermano@gmail.com

Sabina Comba

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