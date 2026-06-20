Caccia al tesoro e torneo di scacchi per la Festa del gioco di San Germano Chisone

Una giornata interamente dedicata al gioco, alla socialità e al divertimento per tutte le età: la Pro Loco di San Germano Chisone, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’associazione Parco Comunale Villa Widemann, organizza per il secondo anno consecutivo la Festa del gioco.

Chi desidera può portare i propri giochi da tavolo preferiti oppure partecipare alle attività proposte dall’organizzazione. Ci saranno stand con giochi per bambini, con le carte, investigativi, attività dedicate alla lettura e al disegno pensate per coinvolgere i più piccoli, le loro famiglie e gli appassionati. Tra le novità dell’edizione 2026 ci saranno la caccia al tesoro per i bambini, il torneo di ping pong e il torneo di scacchi, con iscrizione direttamente al parco.

“Ci sarà anche un fumettista che avrà a disposizione un’area per esporre e disegnare, oltre a uno spazio per i più piccoli con giochi di costruzioni dove di tanto in tanto una signora leggerà fiabe e racconti – riporta Igor Lovera, membro del direttivo della Pro loco e ideatore dell’iniziativa –. Tutto nasce con l’obiettivo di creare un momento aperto, allegro e partecipato, capace di riportare al centro il valore del gioco come occasione di incontro, condivisione e comunità”.

L’appuntamento è per domani, domenica 21 giugno, dalle 9 alle 18, al Parco Widemann. Per informazioni è possibile contattare la Pro loco al 353 4836926 o scrivendo a prolocosangermano@gmail.com