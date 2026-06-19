Quando le tradizioni si incontrano: Cavour per un giorno capitale del folklore

L’ultima volta in cui Cavour si era riempita di centinaia di uomini e donne in costume era il 30 giugno 2019. Domenica 21, il paese è pronto ad ospitare nuovamente il Raduno interregionale dei gruppi folkloristici giunto alla XXV edizione. “È atteso l’arrivo di circa 270 persone in costume che appartengono a 13 gruppi provenienti dal tutto il Piemonte, dalla Lombardia e dalla Valle d’Aosta” annuncia Sergio Bunino, presidente dei cavouresi ‘I Danzatori di Bram’. Ogni anno tocca a un gruppo diverso ospitare il raduno che lo scorso anno si era svolto in Valle d’Aosta.

La manifestazione prenderà il via alle 9 con l’arrivo dei partecipanti al Palasport comunale di via Vigone 3. Alle 10 è prevista la sfilata dei gruppi folkloristici per le vie del centro cittadino. Alle 11 i gruppi prenderanno parte alla messa, animando la celebrazione. La giornata proseguirà alle 11,50 in piazza Sforzini con una breve esibizione delle delegazioni presenti, offrendo al pubblico un primo assaggio delle tradizioni rappresentate.

Dopo il pranzo il Palasport aprirà le porte al pubblico per un pomeriggio dedicato a danze, canti e momenti di socializzazione tra i diversi gruppi.