Questo fine settimana al Wheila weekend di Bibiana si atterra con il parapendio

Quest’anno il Wheila weekend di Bibiana prende, letteralmente, il volo. In occasione del memorial Valerio Mondon Marin, infatti, questo fine settimana si potrà atterrare a Cascina San Nazario di Bibiana a bordo di un parapendio biposto. L’evento che dal 2021 unisce sport, divertimento e gare tra boscaioli, domani, sabato 20, e domenica 21 giugno, propone una nuova iniziativa. Le attività si svolgono all’agriturismo in via della Libertà 17.

“È il sesto anno del Wheila weekend e il quinto in cui doniamo il ricavato dell’evento ad associazioni del territorio che si occupano di bambini e ragazzi con disabilità. Finora siamo riusciti a devolvere la bella cifra di 21.000 euro” rivela Andrea Allasia, uno degli organizzatori dell’evento. Quest’anno i proventi andranno al ‘Team special olympics di Prali’, associazione che fa sperimentare lo sci nordico, lo sci alpino e lo snowboard ai ragazzi con disabilità.

Il Wheila weekend parte sabato sera con la cena a base di pizza cotta in forno a legna e, a partire dalle 22, la disco night con Giulia Frencia dj.

Domenica mattina torna l’ormai classico Triathlon del boscaiolo a cui ci si può ancora iscrive telefonando al numero 347 4606827. Torna anche Boscolandia, con laboratori creativi e giochi per i bambini.

Alle 11 parte una delle novità dell’edizione di quest’anno: la Maratonina giochi senza frontiere. “L’abbiamo chiamata ‘senza frontiere’ perché possono partecipare tutti, anche persone con disabilità – spiega Allasia –. Inoltre ci si può iscrivere dai 3 ai 99 anni: è un’occasione per i bambini di gareggiare con gli adulti”.

Per il pranzo (organizzato su più turni) è in programma il vitello allo spiedo, disponibile anche per l’asporto. Per prenotare il proprio posto è necessario telefonare allo 0121 55247. Durante tutta la giornata è attivo il servizio bar e la ristorazione è curata in collaborazione con la Pro loco di Bibiana.

Sia sabato che domenica si può provare l’emozione di planare a Cascina San Nazario con il parapendio: “Luca Odetto e il suo team accompagneranno i partecipanti nel volo con decollo da Rucas, a cui si arriverà a bordo di una navetta che partirà proprio dall’agriturismo – aggiunge Allasia –. All’atterraggio offriremo una birra o una bibita ai coraggiosi”. Anche parte del ricavato di questa attività è destinata al ‘Team special olympics di Prali’. Per prenotare il proprio volo bisogna chiamare il 347 8301483.