Il gruppo pinerolese ‘Donne contro ogni guerra’ a Roma con il suo arazzo

Donne da 170 comuni italiani si ritroveranno a Roma per una manifestazione nazionale contro la guerra, il riarmo e l’economia bellica, promossa dalla rete nazionale ‘10,100,1000 Piazze di Donne per la Pace’. Dal Pinerolese parteciperà il gruppo ‘Donne contro ogni guerra’, portando l’arazzo di Pinerolo, Fenestrelle, Bricherasio e Piossasco, realizzato durante la manifestazione dello scorso marzo.

“Abbiamo iniziato a creare l’arazzo per la manifestazione del 28 marzo, che a Pinerolo si è tenuta in piazza Alda Merini, ma è stata condivisa da gruppi di donne in tutti i comuni italiani coinvolti, producendo i propri manufatti in previsione della grande manifestazione di Roma”, spiega Doranna Lupi, del gruppo pinerolese. A Pinerolo sono state 14 le donne che per prime hanno lavorato all’arazzo. “Durante la giornata in piazza Alda Merini lo hanno poi terminato moltissime altre persone partecipando con scritte e creazioni di vario tipo.”

Nell’evento di domenica 21 giugno, dalle ore 12, in piazza del Campidoglio, tutti i manufatti realizzati nelle piazze d’Italia verranno uniti tra loro per formare un’unica, enorme trama di pace.