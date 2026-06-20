Nove anni dopo, i borghi di Villar Perosa tornano a dare una scossa al paese

Dopo nove anni il Palio dei borghi di Villar Perosa torna a dare una scossa al paese. È questo l’obiettivo degli organizzatori della manifestazione che non si svolgeva più dal 2017. In Palio inizia questa sera (sabato 20 giugno) con la Notte bianca con musica dal vivo, street food, bancarelle di creativi e animazione per le strade. Il ritrovo per le prime competizioni tra La Piazza dei Nobili, il Quartè d’Zura, il Cantun Russi e il Borgh del Fum è davanti al municipio alle 19,30 per la partenza della sfilata e le successive esibizioni di ballo.

“Vogliamo dare una scossa alle serate estive di Villar Perosa e per questo abbiamo inserito nuovi eventi nel programma del Palio, come la Notte bianca di questa sera, organizzata assieme all’associazione dei commercianti” spiega Christian Bianciotto, uno dei giovani che da quest’anno fanno parte del gruppo organizzatore dell’evento. Con lui ci sono Federica Santiano, Andrea Bertalmio, Simone Peirone, Martina e Francesca Rostagno, Rachele Sanmartino, Simone Tessore, Chiara Mornile, Linda Pucci e Andrea Rossi.

Ogni borgo ha una storia e un nome che richiama la zona di Villar Perosa di riferimento: “Così ad esempio il Canton dei Russi è quello a sud del paese, il più freddo. Quello che i vecchi chiamavano ‘La Siberia’” aggiunge Bianciotto. Un’altra novità di questa edizione è che il numero dei borghi è sceso a quattro: quello della piazza del municipio si è unito a quello di Nobili.

Ogni squadra è composta da 140 residenti nella zona da cui prende il nome e ognuna ha più responsabili. Per La Piazza dei Nobili ci sono Luca Lombardo, Matteo Calabrese, Mattia e Pierdomenico Bono; per il Quartè d’Zura Valentina Marchetti, Selena Frascati, Roberta Di Vicino e Roberto Bruno; Per i Russi Alessandro Rosa Brusin e Vanessa Roccia; per il Fumo Katia Di Mare, Mauro Sanmartino, Leonardo Artero.

Le gare sportive e i giochi continueranno la domenica e nei giorni successive della settimana, fino alla serata finale di sabato 27 giugno. In programma ci sono discipline come hockey su prato, green volley e calcio, ma anche giochi tradizionali e itineranti, organizzati in zone diverse. “Inoltre, per tutta la settimana, i Borghi andranno alla caccia di mele, simbolo del nostro paese, che sono state nascoste in diversi punti di Villar Perosa” conclude Bianciotto.