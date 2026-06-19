Enzo Bianchi apre le porte della Torre di Libri

Storia civile, educazione, musica e fotografia per il festival letterario ‘Una Torre di Libri’, promosso dal Comune di Torre Pellice e realizzato grazie al sostegno dell’Otto per mille della Chiesa valdese e organizzato dalla Libreria Claudiana. Ad aprire la manifestazione Padre Enzo Bianchi, sabato 20 giugno, al Tempio Valdese.

Fondatore della Comunità monastica di Bose e figura di spicco nel dialogo ecumenico a livello internazionale, è la prima volta per lui a ‘Una Torre di Libri’. Tra le sue ultime pubblicazioni ci sono ‘Fraternità’ e ‘Lo spirito del Novecento’. La conversazione con Bianchi, che inizierà alle 17, sarà animata da Sabina Baral, saggista e responsabile dell'Ufficio comunicazione e relazioni ecumeniche della Tavola Valdese.

Dopo questa anteprima il cuore del festival si terrà dal 9 al 12 luglio, con presentazioni, spettacoli e concerti originali. Si parlerà di ciclismo con Marco Ballestracci e di temi educativa per adolescenti, bambine e bambini. È prevista una serata con Franco Faggiani e il suo romanzo che racconta le origini del premio letterario Bancarella. Verrà inoltre conferita la cittadinanza onoraria ad Anna Foa, storica di riferimento sui temi della memoria e delle minoranze, e si celebrerà il centenario di John Coltrane e Miles Davis.

Non mancheranno racconti di identità, immagini e impegno civile con Bruna Peyrot, Paola Mongelli, Paolo Di Paolo, che presenterà la figura di Gobetti, nel centenario della sua morte.

A settembre è invece in programma un incontro con Gad Lerner, presentato da Paolo Naso.