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Eventi | 19 giugno 2026, 16:50

Enzo Bianchi apre le porte della Torre di Libri

L’anteprima della XIX edizione dell’evento torrese si terrà domani

(Enzo Bianchi, foto di Niccolò Caranti)

(Enzo Bianchi, foto di Niccolò Caranti)

Storia civile, educazione, musica e fotografia per il festival letterario ‘Una Torre di Libri’, promosso dal Comune di Torre Pellice e realizzato grazie al sostegno dell’Otto per mille della Chiesa valdese e organizzato dalla Libreria Claudiana. Ad aprire la manifestazione Padre Enzo Bianchi, sabato 20 giugno, al Tempio Valdese.

Fondatore della Comunità monastica di Bose e figura di spicco nel dialogo ecumenico a livello internazionale, è la prima volta per lui a ‘Una Torre di Libri’. Tra le sue ultime pubblicazioni ci sono ‘Fraternità’ e ‘Lo spirito del Novecento’. La conversazione con Bianchi, che inizierà alle 17, sarà animata da Sabina Baral, saggista e responsabile dell'Ufficio comunicazione e relazioni ecumeniche della Tavola Valdese.

Dopo questa anteprima il cuore del festival si terrà dal 9 al 12 luglio, con presentazioni, spettacoli e concerti originali. Si parlerà di ciclismo con Marco Ballestracci e di temi educativa per adolescenti, bambine e bambini. È prevista una serata con Franco Faggiani e il suo romanzo che racconta le origini del premio letterario Bancarella. Verrà inoltre conferita la cittadinanza onoraria ad Anna Foa, storica di riferimento sui temi della memoria e delle minoranze, e si celebrerà il centenario di John Coltrane e Miles Davis.

Non mancheranno racconti di identità, immagini e impegno civile con Bruna Peyrot, Paola Mongelli, Paolo Di Paolo, che presenterà la figura di Gobetti, nel centenario della sua morte.

A settembre è invece in programma un incontro con Gad Lerner, presentato da Paolo Naso.

Redazione

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