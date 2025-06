Lavori di manutenzione, domenica mattina la metro in servizio solo da Fermi a Porta Nuova

Domani, domenica 22 giugno, dalle ore 7 (inizio servizio) alle 14.30, a seguito di lavori di manutenzione della metropolitana che comporteranno l'interruzione del servizio da Porta Nuova a Bengasi, la metro sarà in servizio solo da Fermi a Porta Nuova.

Dalle ore 14.30 il servizio sarà regolare sull'intera linea Fermi - Bengasi; l'orario di servizio sarà prolungato con ultime partenze dai capolinea alle ore 1.00.

La mattina in servizio bus sostitutivi

Dalle 7 alle 14.30 da Porta Nuova a Bengasi saranno in servizio i bus sostitutivi della linea M1S che, per il concomitante svolgimento di una manifestazione commerciale in via Nizza effettueranno una deviazione di percorso. Dalle ore 14.30 il servizio sarà regolare sull'intera linea Fermi - Bengasi; l'orario di servizio sarà prolungato con ultime partenze dai capolinea alle ore 1.00.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito della Gtt.