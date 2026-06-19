Festa della Consolata, ecco le deviazioni dei mezzi pubblici per sabato sera

Domani, sabato 20 giugno, Festa solenne della Consolata: il quadro della Madonna Consolata sarà collocato vicino all’ingresso maggiore del Santuario, segno che la Consolata accoglie quanti vengono a fare festa per Lei e con Lei. In giornata Sante Messe alle ore 6.30, 8, 9.30, 11 (presieduta dal Cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino, e a cui fa seguito, alle ore 12, la Supplica), 12.30, 16, 18 e subito dopo il termine della processione; alle 17.15 Santo Rosario. Alle ore 20.30, presieduta dall’Arcivescovo, Cardinale di Torino Roberto Repole, la solenne processione con la statua della Consolata per le vie del centro storico su un nuovo percorso: da via Consolata per via Giulio, corso Valdocco, via del Carmine, via Bligny, piazza Arbarello, corso Siccardi, via Santa Maria, via Monte di Pietà, via San Francesco d’Assisi, piazza Palazzo di Città, via Milano, via Corte d'Appello, piazza Savoia, via della Consolata e arrivo in piazza della Consolata per la benedizione finale. Diretta tv delle Sante Messe sul sito internet www.laconsolata.org (cliccando su WEB TV - Diretta streaming) e tutte le info sulla locandina che si allega e sul sito internet www.laconsolata.org

Queste le variazioni di percorso previste da GTT per la serata di domani:

A seguito dello svolgimento della Processione per la Festa della Consolata - sul percorso: via della Consolata, via Giulio, coro Valdocco, via del Carmine, via Bligny, piazza Arbarello, corso Siccardi, via Santa Maria, via San Francesco d'Assisi, piazza Palazzo di Città, via Milano, via Corte d'Appello, piazza Savoia, via della Consolata, piazza della Consolata (Santuario) - nella serata di sabato 20 giugno varieranno il percorso le linee 4 - 5 - 8 - 11 - 19 - 27 - 51 - 52 - 67 - 92 - STAR 2.