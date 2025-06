Moncalieri: un torneo di calcio a 7 per dire no ai femminicidi

La violenza sulle donne è una piaga che ogni anno miete vittime e segnala episodi di crudeltà che finiscono sulle prime pagine dei giornali e in tv. I casi più famosi, negli ultimi anni, sono stati quelli di Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin: la prima la ragazza incinta di sette mesi accoltellata e uccisa dal fidanzato nel milanese, la seconda uccisa dal fidanzato che si rifiutava di veder conclusa la loro storia.

Diamo un calcio al femminicidio

Il Comune di Moncalieri, da sempre sensibile a questi temi, ha rinnovato anche quest'anno il suo impegno insieme alla locale società calcistica, organizzando la sesta edizione di un torneo di calcio a 7 femminile per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

Appuntamento domenica a Testona

L'appuntamento è domenica 22 giugno, dalle 9 alle 19, presso gli impianti sportivi di Testona, in via Confalonieri 9, con "Diamo un calcio al Femminicidio". Il torneo arriva quest'anno alla sua sesta edizione e lo slogan scelto come sempre è "Non rimanere sola, vinciamo insieme contro la violenza".

Il sindaco Paolo Montagna (che darà il calcio d'inizio al torneo) ha ricordato i numeri in crescita degli accessi al punto donna di Moncalieri, "che significa che adesso c'è una realtà in grado di fornire aiuto e risposte, ma anche che il fenomeno della violenza sulle donne purtroppo è in aumento". E per vincere questa partita, secondo Montagna, "bisogna mettere gli uomini in prima fila, perché questa è una battaglia che si combatte ogni giorno e solamente con l'impegno diretto e il coinvolgimento degli uomini si può arrivare al risultato che tutti auspichiamo".