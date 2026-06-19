Negozi aperti e strada pedonale, torna la festa di via Nizza

Via Nizza si prepara a cambiare volto per un’intera giornata, con la festa di via in programma domenica 21 giugno 2026, dalle 10 alle 20, nel tratto compreso tra piazza Carducci e via Biglieri. Un’iniziativa che punta a riportare al centro uno degli assi commerciali più frequentati della città, trasformandolo in uno spazio aperto a famiglie, residenti e visitatori.

L’evento coinvolgerà i negozi aderenti che resteranno aperti per tutta la durata della manifestazione, proponendo promozioni e offerte speciali. Un modo, spiegano gli organizzatori, per rafforzare il legame tra attività commerciali e territorio, valorizzando il commercio di vicinato.

Accanto alle vetrine aperte, lungo la strada saranno presenti bancarelle selezionate con artigiani e produttori locali, in un percorso che unisce consumo, qualità e filiera corta. Giostre e gonfiabili saranno dedicati ai più piccoli, mentre l’intrattenimento musicale accompagnerà l’intera giornata con stand e giochi pensati per tutte le età. L’obiettivo è quello di costruire un contesto familiare e inclusivo, capace di attrarre anche un pubblico diverso.