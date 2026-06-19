Vigone inaugura l’estate con la musica e le grigliate del Summer Festival

Musica, concerti e tre giorni di festa tra grigliate, antipasti e primi piatti. Questa la ricetta del Summer Festival, che torna ad animare Vigone da venerdì 19 giugno a domenica 21 giugno 2026 ai Viali in piazza Clemente Corte.

Ad aprire il programma musicale, stasera, venerdì 19 giugno, alle 21, sarà la serata con ‘Radio Gran Paradiso’.

Sabato 20 giugno, sempre a partire dalle 21, spazio al dj set di Dianti, mentre domenica 21 giugno il festival si concluderà con l’esibizione deil ’Pali nella nebbia’, una band del territorio che suonerà alle 20, seguita dai ‘Max Mania’, 883 Tribute Band.

A fare da cornice al Summer festival, nelle giornate di sabato e domenica a partire dal primo pomeriggio fino a sera, ci sarà anche il torneo di calcio ‘Giovani Leoni Club’ organizzato dal ‘.GIM’. Dodici squadre si contenderanno la vittoria sul campo di calcio di Vigone.

Per tutta la durata dell’evento è attivo il servizio di ristorazione, con cena a partire dalle 19,30 e possibilità di asporto contattando su whatsapp i numeri: 3347443072 - 3311376306.

Mentre i ragazzi della Pro Loco Junior organizzano tre serate di intrattenimenti, dalle 19 alle 22,30 con scacchi, giochi in scatola e passatempi di una volta.

L’ingresso al Summer Festival è gratuito e per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione chiamando il 3383372932.