Via Di Nanni si accende per la Notte Bianca: festa e shopping fino a mezzanotte

Torna a Torino uno degli appuntamenti più amati dell’estate cittadina: venerdì 20 giugno via Di Nanni si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere la Notte Bianca 2025, animando il tratto da piazza Adriano a piazza Sabotino, fino a via Vigone.

Una serata all’insegna del divertimento per tutte le età, con bancarelle, artigianato creativo, espositori locali, animazioni musicali dal vivo e una ricca proposta di street food. I più piccoli potranno godersi giostre e giochi in strada, mentre gli adulti potranno fare shopping in notturna grazie ai negozi aperti fino a mezzanotte.

Un’occasione per vivere il quartiere in modo diverso, tra luci, sapori e musica, in una festa popolare che valorizza le realtà commerciali e artigiane del territorio. L’invito è rivolto a tutti: torinesi e visitatori, per una serata estiva da condividere in compagnia.