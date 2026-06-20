Il Motomondiale ritrova un grande Pecco Bagnaia: trionfo a Brno

Pecco Bagnaia ha ritrovato il sorriso e la vittoria a Brno

Un digiuno durato 238 giorni. Una eternità, per un due volte campione del mondo della MotoGp. Ma oggi a Brno, in una delle piste più difficili e tecniche del panorama, Pecco Bagnaia ha ritrovato il sorriso e quella vittoria che mancava dalla scorsa stagione.

Prova da incorniciare nella Sprint

Il pilota chivassese della Ducati si è imposto d'autorità nella Sprint in Repubblica Ceca con una prestazione da incorniciare. Sul podio con lui, al termine di una gara tiratissima, Ai Ogura sull'Aprilia Trackhouse (che era partito in pole) e Marc Marquez sull'altra Ducati.

Il sogno di un bis nella gara lunga

Sul circuito di Brno il pilota italiano mette in pista una gara perfetta con le soft, accumulando vantaggio sul giapponese nella prima metà della sprint e gestendolo poi nel finale. Chiude quarto Di Giannantonio, poi Martin, Raul Fernandez e Bastianini. Caduto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, quando era quinto. Domani, alle ore 14, il Gran Premio, con Bagnaia che proverà ad andare a caccia del bis.