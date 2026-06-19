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Cronaca | 19 giugno 2026, 19:05

Incidente sul lavoro a Rivarolo: 24nne elitrasportato al Cto in codice rosso

Il giovane è caduto da una scala precipitando su un grosso fusto di metallo

Un 24nne elitrasportato al Cto in codice rosso (foto d'archivio)

Un 24nne elitrasportato al Cto in codice rosso (foto d'archivio)

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno, intorno alle 16.30 a Rivarolo Canavese in via Santa Caterina 11 in un'azienda, per un infortunio sul lavoro. 

In codice rosso al Cto

I sanitari hanno soccorso il paziente, un ragazzo di 24 anni, che è caduto da una scala precipitando su un fusto di metallo. Nell'incidente il giovane ha riportato diverse lesioni. È stato stabilizzato dall'equipe del  servizio regionale di elisoccorso e trasportato al CTO di Torino in codice rosso.

Su quanto accaduto ora indagano lo Spresal e i carabinieri.

redazione

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