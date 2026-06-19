Incidente sul lavoro a Rivarolo: 24nne elitrasportato al Cto in codice rosso

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno, intorno alle 16.30 a Rivarolo Canavese in via Santa Caterina 11 in un'azienda, per un infortunio sul lavoro.

In codice rosso al Cto

I sanitari hanno soccorso il paziente, un ragazzo di 24 anni, che è caduto da una scala precipitando su un fusto di metallo. Nell'incidente il giovane ha riportato diverse lesioni. È stato stabilizzato dall'equipe del servizio regionale di elisoccorso e trasportato al CTO di Torino in codice rosso.

Su quanto accaduto ora indagano lo Spresal e i carabinieri.