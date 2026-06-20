Aggressione di una coppia in zona Mirafiori: scattate le manette per 5 persone

Nella notte appena trascorsa i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto quattro uomini e una donna, tutti residenti a Torino e già noti alle forze dell’ordine, per i reati di danneggiamento aggravato, lesioni personali aggravate e rapina in concorso ai danni di una coppia di conviventi.

Il chiarimento si trasforma in aggressione

Dai primi accertamenti è emerso che il gruppo, di età compresa tra i 59 e i 20 anni, intorno a mezzanotte, si è presentato sotto l’abitazione della coppia, pretendendo che l’uomo, legato da rapporti di conoscenza con un componente del gruppo, scendesse in strada per avere un chiarimento. Di lì a poco la situazione è subito degenerata: i 5 hanno aggredito dapprima l’uomo e successivamente la compagna e subito dopo hanno raggiunto l’abitazione della coppia mettendola a soqquadro e danneggiandone le suppellettili, asportando anche i telefoni cellulari.

Rintracciati da cinque gazzelle dei carabinieri

I malviventi, allontanatisi subito dopo l’aggressione, venivano però rintracciati e bloccati nell’immediatezza nei pressi di un chiosco della zona dai militari del Nucleo Radiomobile intervenuti dopo pochi minuti dai fatti a bordo di cinque gazzelle. I cinque sono stati dapprima accompagnati in caserma e successivamente, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica, trasferiti al carcere di Torino in attesa dell’udienza di convalida. Dovranno rispondere innanzi all’Autorità Giudiziaria dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento aggravati in concorso.

Lesioni lievi per la coppia assalita

La coppia ha invece riportato lievi lesioni medicate da personale del 118 giunto sul posto. Sono in corso accertamenti per chiarire i motivi alla base dell’aggressione.