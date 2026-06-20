Irregolarità amministrative e locali sporchi, multati due negozi di Alpignano

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato una serie di controlli amministrativi presso alcuni esercizi pubblici situati nel Comune di Alpignano.

L’attività è stata svolta a seguito della presentazione di un esposto e di una richiesta di intervento urgente in relazione a gravi problematiche relative all’ordine pubblico, alla sicurezza urbana, alla tutela della quiete pubblica, al ripristino della legalità e al contrasto dei fenomeni di degrado. Il servizio ha visto la partecipazione dei poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Torino, del personale del Commissariato distaccato di P.S. Rivoli nonché della Polizia Locale e del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte.

Nello specifico, i controlli, effettuati nel centro cittadino, hanno consentito di accertare diverse irregolarità in due esercizi commerciali.

Nel primo locale sono state contestate violazioni in materia igienico-sanitaria, la mancata esposizione dei prezzi di vendita e l’assenza dell’etichettatura dei prodotti in lingua italiana. Tali irregolarità hanno comportato l’applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 7.032 €.

Nel secondo esercizio, invece, sono state riscontrate numerose irregolarità, tra cui l’omessa applicazione delle procedure HACCP, la mancanza delle certificazioni relative alle attrezzature utilizzate e l’assenza di adeguate protezioni per gli alimenti contro possibili contaminazioni. Per tali violazioni sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 8.500 €.