Chiosco e campo da bocce abbandonati: "A quando gli interventi per Aeronautica?"

Per il vecchio chiosco abbandonato di piazzale Rostagno e per il campo da bocce del giardino Italo Calvino, in via Chanoux, serve una soluzione. E' quanto chiesto, con un'interpellanza, da Valentino Troisi, consigliere del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 3. Due ferite mai sanate accanto a un marciapiede fatiscente , con erbacce invadenti e sporcizia diffusa - che completa un quadro di abbandono che i residenti di zona Aeronautica conoscono bene.

Il dilemma del chiosco

"Il chiosco è lì da almeno 15 anni, in totale stato di degrado. È lecito chiedersi se sia possibile individuarne la proprietà o procedere al suo abbattimento" ha precisato Troisi in Consiglio. La questione però, è tutt’altro che semplice. La presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise, ha confermato che l’area non è sfuggita all’attenzione dell’amministrazione. "Esiste una delibera comunale che riguarda proprio i chioschi dismessi, e ci siamo occupati anche di questo in particolare - ha precisato Troise - Il problema è che lo smaltimento è a carico del proprietario, e i costi non sono trascurabili. Con questa delibera speriamo che molti chioschi vengano rimossi, come già accaduto in via Vandalino".

Il caso di piazzale Rostagno non è isolato, ma emblematico. Intorno a molte strutture dismesse si concentra degrado urbano, microcriminalità e senso di abbandono da parte delle istituzioni. Ora però, con la nuova delibera, potrebbe aprirsi una breccia nella burocrazia per restituire decoro e sicurezza ai quartieri.

Via vai di auto

Inoltre nel piazzale mercatale di piazzale Rostagno, oggi ridotto a parcheggio, si riscontrano problemi di sicurezza dovuti alla presenza continua di auto in transito e sosta, anche in prossimità della fontana e delle panchine, dove spesso si trovano bambini e persone sedute nelle ore pomeridiane. "E' evidente - ha rincarato Troisi -, che i rischi, in termini di sicurezza stradale e di fruibilità degli spazi pubblici, siano molti. Una possibile soluzione potrebbe consistere nella posa di una ulteriore panchina o nell’installazione di un’inferriata che limiti il passaggio delle automobili in prossimità delle aree pedonali".

Marciapiedi a pezzi

Una seconda interpellanza sul degrado all'interno del piazzale Rostagno è stata presentata dalla consigliera di "Futura per i Beni Comuni", Sabina Motzo. Con dito puntato, tra le altre cose, sullo stato di degrado del marciapiede di via Chanoux e via Vandalino. "E' pieno di erbacce e buche, così le persone rischiano di cadere - ha dichiarato la consigliera -. Da non sottovalutare anche il problema degli autocarri che parcheggiano ai lati, danneggiando la pavimentazione".

Anche il piazzale dove i ragazzi giocano a basket (è stato aggiunto un canestro) e a calcio non risulta in buono stato. "E i ragazzi - conclude la consigliera -, rischiano solo di farsi male". Problemi, ha precisato il coordinatore all'Urbanistica della 3 Marco Titli, che "rientrano tra le nostre priorità, anche se purtroppo la coperta è cortissima".