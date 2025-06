Nichelino, città dei murales, lancia un tour alla scoperta della street art

Nichelino, la città diventata famosa in tutta Italia per i suoi murales, da quello dedicato a Piero Angela fino all'ultimo inaugurato poche settimane fa e dedicato alla Palazzina di Stupinigi, decide di mettere in vetrina le sue bellezze con una nuova ed originale iniziativa.

Al via il primo Street Art Tour di Nichelino

Giovedì 26 giugno, alle ore 17.30, sotto al murale di Primo Levi, parte infatti il primo Street Art Tour ufficiale della città di Nichelino. "Avrò l’onore di fare da cicerone in questo viaggio a cielo aperto, raccontando come ho immaginato, ideato e realizzato Nichelino Lights Up, uno dei progetti di riqualificazione delle periferie attraverso la Street Art più riconosciuti a livello internazionale", ha sottolineato l'assessore Fiodor Verzola, che tanto si è battuto in questi anni per favorire e promuovere il protagonismo giovanile.

"Trasformare la rassegnazione in bellezza"